Лавров заявил о росте риска глобального конфликта

В мире растут риски глобального конфликта, заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН глава МИД России Сергей Лавров. Трансляцию ведет министерство иностранных дел страны.

По его словам, Запад обращается к уставным нормам и принципам «от случая к случаю», сообразно своим корыстным геополитическим потребностям.

«Это неизбежно ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся и разжиганию новых очагов напряженности. Растут и риски глобального конфликта», — указал глава российского МИДа.

В своем выступлении Лавров также заявил, что Запад несет прямую ответственность за гражданскую войну на Украине, так как к этому привел срыв выполнения Минских соглашений.

20 сентября министр прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что на полях сессии Генассамблеи Лавров проведет около 20 двусторонних встреч и переговоров, в том числе с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».