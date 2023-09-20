В МИД РФ заявили о влиянии США на внутренние дела Украины после распада СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что США и их союзники с момента распада СССР грубо и неприкрыто вмешивались в дела этой страны. Его слова передает ТАСС.

«Как публично и даже с гордостью в свое время признала замгоссекретаря США Виктория Нуланд в конце 2013 года, на пестование послушных Западу политиков в Киеве Вашингтон потратил $5 млрд», — указал дипломат.

По словам главы МИД России, США и союзники пытаются всячески замолчать «все факты инжинирования украинского кризиса», который, по мнению министра, давно известны.

»[США и союзники] пытаются отменить всю историю до 2014 года», — заключил он.

Вечером 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совбеза ООН, не дождавшись выступления Лаврова.

19 сентября президент США Джо Байден заявил, что действия России препятствуют мирному решению конфликта на Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.