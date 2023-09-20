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Зеленский ушел из зала СБ ООН до появления Лаврова

ТАСС: президент Украины Зеленский покинул зал Совбеза ООН, не дождавшись Лаврова

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MIKE SEGAR/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совета Безопасности ООН во время встречи представителей стран по Украине, не дождавшись выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В результате Зеленский и Лавров не окажутся одновременно в одном зале, как ожидали зарубежные журналисты.

При этом во время выступления президента Украины в Совбезе ООН в зале находилась российская делегация во главе с постоянным представителем России Василием Небензей.

Согласно распорядку мероприятия, Зеленский выступал вторым, а глава МИД России Лавров, как ожидается, будет выступать двенадцатым.

Днем 20 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что пока нет предпосылок для возобновления переговоров между Киевом и Москвой.

Представитель МИД России Мария Захарова уверена, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы «просить у Запада денег и новое оружие». Ожидается, что Зеленский, помимо выступления в Совбезе ООН, проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Ранее Небензя одной фразой описал заседание СБ ООН по Украине с участием Зеленского.

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