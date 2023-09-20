В МИД РФ прокомментировали гибель российских миротворцев в Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что погибшие в Нагорном Карабахе российские миротворцы приняли на себя удар ради мира в регионе.

«Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе», — написала Захарова.

До этого Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами был обстрелян в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что все находившиеся в транспортном средстве военные погибли.

До этого оборонное ведомство информировало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее в Кремле назвали Карабах внутренним делом Азербайджана.