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Кадыров прокомментировал слухи о своем здоровье

Кадыров опроверг слухи о своей госпитализации и упрекнул СМИ в недостоверности

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Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни.

«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что в Москве побывал в больнице у своего дяди Магомеда Кадырова, который уже идет на поправку.

17 сентября глава Чечни на фоне сообщений о проблемах со здоровьем опубликовал видео, где он гуляет под дождем.

Как утверждал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, у Киева «есть информация» о якобы тяжелом состоянии Кадырова. При этом Юсов заявлял, что «речь идет не о ранениях», а о «системных проблемах со здоровьем», добавив, что детали нуждаются в уточнениях.

В прошлом году глава Чечни заявлял о планах уйти в «бессрочный и длинный отпуск», но спустя три дня отказался от своих планов.

Ранее Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.

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