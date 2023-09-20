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В Кремле назвали Карабах внутренним делом Азербайджана

Пресс-секретарь Песков назвал Нагорный Карабах внутренним делом Азербайджана

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас ситуация в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана, передает Первый канал.

По его словам, Азербайджан «действует на своей территории», что было признано руководством Армении.

Ранее стало известно, что Баку подготовил план по реинтеграции армян в Карабахе.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Министерство обороны России сообщило, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

В Минобороны Азербайджана подтвердили прекращение огня.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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Война в Карабахе
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