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В Швеции объяснили, зачем королевству вступать в НАТО

Глава МИД Швеции Биллстрем связал курс страны в НАТО с конфликтом на Украине

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Швеция пытается присоединиться к НАТО из-за запуска конфликта на Украине, заявил глава МИД королевства Тобиас Билльстрем. В интервью CBS News он отметил, что вступление в альянс нужно для безопасности государства.

«Ради нашей безопасности и безопасности нашей нации нам необходимо вступить в НАТО», — пояснил Билльстрем.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступление в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года.

И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной. Лишь 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. Помимо Анкары, не стала ратифицировать вступление Стокгольма и Венгрии, однако в Будапеште уверяют, что не будут последним государством – членом альянса, одобрившим это решение.

Ранее в Турции призвали парламент отказать Швеции во вступлении в НАТО.

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