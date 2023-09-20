В Кремле рассчитывают, что Баку выполнит свои обещания не бить по гражданским объектам

Россия надеется, что Азербайджан будет соблюдать обещание не наносить удары по гражданским объектам в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

«Мы слышим заявления из Баку о том, что целью являются только военные объекты. И что они не работают по гражданским целям. Мы хотим надеяться, что так оно и есть», — сказал он.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявлял, что армянское население Нагорного Карабаха «в теории» может жить в составе Азербайджана, и назвал диалог крайне важным для урегулирования данного вопроса.

Позже Министерство обороны России сообщало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.