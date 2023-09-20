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Баку подготовил план по реинтеграции армян в Карабахе

Помощник Алиева: плана по реинтеграции армянского населения в Карабахе готов

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

План Азербайджана по реинтеграции армянского населения Карабаха готов. Об этом заявил помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, передает РИА Новости.

«Наш план по социально-экономической реинтеграции готов. Он подготовлен соответствующими ведомствами», — сказал он.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявлял, что армянское население Нагорного Карабаха «в теории» может жить в составе Азербайджана, и назвал диалог крайне важным для урегулирования данного вопроса.

В этот же день Министерство обороны РФ сообщало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. С аналогичным заявлением выступило и минобороны Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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