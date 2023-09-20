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В Раде высказали предположение о судьбе выборов на Украине

Нардеп Гончаренко: решение о выборах на Украине будут принимать в США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной Рады Украины и бывший министр культуры Алексей Гончаренко заявил, что решение о том, будут ли на Украине проходить президентские выборы в 2024 году, будет принято в ходе поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале политика.

«Наши западные партнеры, а именно США, настаивают на выборах. Для них важно подтвердить легитимность президента Украины. Особенно учитывая, что в марте будут выборы в России», — заявил Гончаренко.

Предположительной датой проведения выборов на Украине политик назвал март или май 2024 года. При этом он выразил уверенность в том, что выборы в Раду состоятся с меньшей вероятностью, чем выборы президента, и, скорее всего, по закрытым спискам.

До этого народный депутат Украины Ярослав заявил, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.

В настоящее время выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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