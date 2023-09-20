Жена Зеленского получила травму во время визита в США

Супруга Владимира Зеленского пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с забинтованным пальцем. Видео публикует украинское издание «Страна.ua».

На кадрах, сделанных на второй день визита в США, заметна повязка на среднем пальце правой руки, днем ранее ее не было, отмечает СМИ.

Елена Зеленская прибыла в США вместе с супругом. Зеленский выступил на Генассамблее с речью. Среди прочего он обвинил Россию в «депортации сотен тысяч» детей, блокировке портов в Черном и Азовском морях, «использовании ядерной энергии в качестве оружия» и т.д.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал позором факт выступления Зеленского на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Корреспондент журнала Spiegel Марк Питцке отметил на Генассамблее ООН проявились признаки истощения от событий на Украине.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».