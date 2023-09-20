Памфилова заявила о необходимости внесения изменений в закон о выборах президента РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что необходимо внести ряд точечных изменений в закон о выборах президента России, передает ТАСС.

«Мы это видим на основе опыта прошедшей кампании — региональных выборов 2023 года, которые прошли в новых условиях», — сказала она.

По словам Памфиловой, внести изменения в данный закон следует с учетом того, что голосование на президентских выборах будет проходить и в четырех новых регионах РФ, а также с учетом необходимости обеспечения безопасности граждан.

Она также указала, что отдельного внимания требует голосование за рубежом.

«Сейчас мы изучаем вопрос, как обеспечить голосование наших граждан за рубежом в текущей ситуации: с учетом большого количества западных санкций, закрытия ряда консульств, массовой высылки наших дипломатов и так далее… Что мы можем сделать в этой ситуации, а что не можем», — заявила Памфилова.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что западные страны хотят расшатать внутриполитическую стабильность перед президентскими выборами в России в 2024 году.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.