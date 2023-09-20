В Польше выставили многомиллиардный счет Украине

Руководитель фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак сообщил в социальной сети Х о выставлении счета Украине за помощь, которую польское государство оказывало ей.

«Украина жалуется на Польшу в ВТО, и сегодня мы выставляем счет Украине!» — сказано в сообщении.

Также Босак опубликовал видео, на котором он стоит у посольства Украины в Варшаве с чеком. На нем указана сумма в размере 101 миллиард злотых ($23,2 млрд. — «Газета.Ru»).

Накануне министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявлял, что иск Украины во Всемирную торговую организацию по поводу зерна, вероятно, не имеет правовой основы.

18 сентября Министерство экономики Украины сообщало, что Киев направил в ВТО иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна. Уточнялось, что власти подали в суд на Польшу, Словакию и Венгрию.

До этого Еврокомиссия приняла решение о снятии запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны регионального содружества. Тогда же украинские власти пообещали в течение трех дней подготовить план действий, направленный на контроль за вывозом зерна за границу.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.