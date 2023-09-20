Россия не похищает детей, как об этом заявляют киевские власти, а спасает их из новых регионов от обстрелов и террора от украинских войск, подчеркнул РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Так Рогов прокомментировал слова Владимира Зеленского, который, выступая на Генассамблее ООН, обвинил Россию в депортации детей, которых якобы десятками тысяч «похищали» в новых регионах.

«Россия не похищает, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских боевиков. Дети, с согласия родителей и со взрослыми сопровождающими, вывозятся с прифронтовых регионов, а когда становится безопаснее, они возвращаются обратно», — отметил Рогов.

Рогов обратил внимание, что эти дети регулярно ездят на отдых во всероссийские лагеря и здравницы за счет госбюджета на выбор родителей, в то время как на постукраинском пространстве, подконтрольном Киеву, обычным делом стали «торговля детьми, сексуальное рабство и черная трансплантология».

Как заявляла ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее аппарату неизвестно ни об одном случае, когда украинских детей отказались бы вернуть родным.

Ранее The Guardian писало, что МВД Британии вернет детей мигрантов в отель, откуда уже похитили 136 детей.