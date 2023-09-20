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Политологи связали заявление Польши об украинском эмбарго с выборами

Политолог Солонников: слова Польши об эмбарго Украины связаны с выборами

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Global Look Press

Заявление польских властей о готовности ответить Украине на продуктовое эмбарго играет на руку нынешнему правительству в преддверии выборов, считает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Правящая коалиция зарабатывает себе очки среди жителей страны, отметил он в беседе с RT.

Солонников отметил, что антироссийская повестка в Польше снизила обороты и потеряла актуальность, поэтому «гораздо проще» переключиться на Украину.

«Нужно будет ждать, чем закончатся польские выборы. Будут угрозы с двух сторон, понятно, что экономика Польши гораздо сильнее экономики Украины», — сказала он, подчеркнув, что Украина пребывает в «жесточайшем кризисе», в первую очередь – военном.

Главным помощником и спонсором Украины остается Америка, а не Польша, напомнил политолог. По его мнению, если США возместят Киеву потери на европейском рынке, то глобально ничего не изменится. Однако тем временем американские власти также столкнулись с проблемами – в частности, требованиями населения сократить поддержку Украины.

«В совокупном объеме всех украинских проблем — будут серьезные сложности с содержанием вооруженных сил, с работой органов государственного управления, везде будут проблемы», — предсказал эксперт.

Напомним, в ответ на продление запрета Польшей на ввоз украинского зерна Киев объявил о введении эмбарго на поставки польских овощей и фруктов. В Минсельхозе страны отметили, что справятся с ограничениями, а в канцелярии польского президента назвали Украину неблагодарной.

Сообщалось, что эмбарго Украины может обойтись Польше в $9 млн.

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