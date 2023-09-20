Партия Меркель перепутала бундестаг с дворцом президента Грузии

Крупнейшая оппозиционная партия Германии, консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) разместил фотографию президентского дворца в Тбилиси вместо берлинского здания бундестага в своем новом агитационном видеоролике, пишет Bild. По информации издания, ошибку партии заметили представители прессы и ее политические оппоненты.

Как отмечает Bild, в партии «Зеленых», в частности, обвинили ХДС в незнании собственного государства. Издание добавляет, что в партии ошибку признали и впоследствии даже опубликовали мем на эту тему.

ХДС долгое время занимало место ведущей правящей партии, находясь у руля все 16 лет правления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Она руководила союзом вплоть до 2018 года. Меркель все еще остается в партии, несмотря на уход из большой политики в 2021 году.

Ранее почти две трети немцев выступили за уход в отставку действующего кабмина.