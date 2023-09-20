Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФРГ рассказали о снижении интереса к событиям на Украине на ГА ООН

Spiegel: на Генассамблее ООН проявились признаки истощения от событий на Украине

close
100%
Eduardo Munoz/Reuters

Несмотря на то, что в своем выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал Владимира Зеленского, для других членов организации есть более важные вопросы, чем происходящее на Украине. Такое мнение выразил корреспондент журнала Spiegel Марк Питцке.

«Вы уже чувствуете, что здесь [на Генассамблее ООН], и многие люди говорят вам это, и не обязательно всегда втайне, мы постепенно проявляем признаки истощения, когда дело доходит до войны, что есть и другие проблемы, от которых страдают и другие страны», — заявил он.

По словам Питцке, на полях Генассамблеи «было много разговоров» о землетрясении в Марокко, урагане в Ливии, климатическом кризисе и целях устойчивого развития, установленных ООН, которые не были достигнуты. «Есть много тем, которые прочно стоят в повестке дня, и кому-то вроде Зеленского здесь сложно пробиться», — считает корреспондент.

«Настроение немного меняется, и Зеленский действительно заметит это в четверг, когда поедет в Вашингтон», — подытожил Питцке.

До этого представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что Владимир Зеленский направляется в США просить у Запада денег и новое оружие. По данным СМИ, Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.

Ранее депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал позором факт выступления главы Украины Владимира Зеленского на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях