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Путин заявил о единой позиции России и Китая по многополярному миру

Путин: РФ и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира, что подтвердил последний визит лидера КНР Си Цзиньпина в страну. Его слова в ходе встречи с членом политбюро ЦК КПК, главой МИД Китая Ван И, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, визит Си «дал хороший импульс развитию двусторонних связей».

«Это касается международных дел. Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу», — указал Путин.

До этого глава МИД Китая Ван И заявил на встрече с президентом России, что в ходе переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и министром иностранных дел России был достигнут «ряд важных договоренностей».

Путин на встрече с китайским дипломатом сказал, что принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить КНР в октябре этого года.

Российский глава государства также говорил о том, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, китайская сторона традиционно участвует в Восточном экономическом форуме, в этом году ее представляет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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