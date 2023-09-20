Зеленский засомневался в успехе контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что не знает, смогут ли украинские вооруженные силы одержать победу в рамках контрнаступления до конца года.

«Я думаю, никто не знает, правда», — сказал украинский лидер.

Также Зеленский в интервью CNN выразил уверенность в скором получении Украиной ракет ATACMS американского производства.

При этом глава Украины не согласился с тем, что позиции Вашингтона и Киева отличаются в вопросе применения украинскими вооруженными силами военной силы против Крыма. По его словам, в этом вопросе взгляды двух стран одинаковые.

19 сентября спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Зеленским, которая должна пройти 21 сентября, не намерен гарантировать ему новый раунд финансирования.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.