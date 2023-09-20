В МИД Армении прокомментировали соглашение о прекращении огня в Карабахе

Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявил, что армянское население Нагорного Карабаха «в теории» может жить в составе Азербайджана, и назвал диалог крайне важным для урегулирования данного вопроса. Об этом пишет Reuters.

По словам Ованнисяна, в Ереване «понимают» причины, по которым армяне в Нагорном Карабахе открыты к диалогу с Баку.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг участие Еревана в переговорах с Баку.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.