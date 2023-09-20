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Глава МИД КНР заявил о достижении важных договоренностей с Патрушевым и Лавровым

Ван И: на встречах с Патрушевым и Лавровым достигнут ряд важных договоренностей

Глава МИД Китая Ван И заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что в ходе переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и министром иностранных дел России был достигнут «ряд важных договоренностей», передает РИА Новости.

По его словам, «как бы ни изменилась международная конъюнктура», Пекин готов с Москвой «продолжать укреплять взаимное доверие и деловое сотрудничество, укреплять координацию на международной арене, совместно защищать наши общие интересы, содействовать международной справедливости».

Как отметил китайский дипломат, Российская Федерация и КНР несут особую ответственность за положение дел в мире в нынешних условиях, когда происходит ускоренное движение к многополярности.

«Современный мир переживает тектонические сдвиги, перед лицом меняющейся, турбулентной международной ситуации ускоренными темпами разворачивается процесс многополярности мира, наблюдается тенденция антиглобализации», — сказал Ван И.

Он указал, что две страны, являясь постоянными членами Совбеза ООН, стремятся к миру и развитию.

«На наши плечи возложена важная ответственность», — добавил он.

Накануне Патрушев на встрече с Ван И обсудил сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере, а также актуальные международные вопросы, в частности Украину.

18 сентября Лавров и Ван И заявили о бесперспективности попыток урегулирования кризиса на Украине без учета интересов РФ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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