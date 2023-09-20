Путин посетит КНР в октябре

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И заявил, что принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить КНР в октябре этого года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия... «Один пояс, один путь», — сказал российский лидер.

Глава РФ заявил, что мероприятие полностью соответствует российским интересам, интегрирует идеи страны по созданию большого евразийского пространства, а также и интересам Китая.

На этой неделе председатель Совета безопасности РФ Николай Патрушев подтвердил участие Путина в мероприятии «Один пояс, один путь».

До этого Путин заявлял, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, китайская сторона традиционно участвует в Восточном экономическом форуме, в этом году ее представляет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».