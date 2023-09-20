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Зеленский анонсировал проведение «саммита мира» по Украине

ANSA: анонсированный Зеленским «саммит мира» по Украине пройдет в начале октября

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Ida Marie Odgaard/Reuters

В ходе выступления в Совете Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение «саммита мира» по Украине. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Подчеркивается, что глава Украины «не уточнил, когда и где будет проходить саммит».

18 августа итальянское агентство писало со ссылкой на три дипломатических источника в странах ЕС, что 27 европейских министров встретятся в украинской столице «в начале октября» в рамках Совета ЕС по иностранным делам.

Задачей встречи называют демонстрацию поддержки Украины ЕС в критическую фазу ее контрнаступления, а также анонсирование увеличения объема военной помощи Киеву и ужесточения санкций, особенно в сфере high-tech.

До этого в Китае понадеялись на саммит с участием РФ после встречи в Саудовской Аравии по Украине.

Ранее глава Чечни Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.

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