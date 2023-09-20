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Пашинян отверг участие Армении в переговорах с Азербайджаном

Пашинян заявил, что Армения не участвовала в переговорах Азербайджана и Карабаха

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не принимала участия в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, сообщает ТАСС.

Пашинян отметил, что узнал о решении властей непризнанной республики из местных социальных сетей. Армянский премьер отмечает, что страна вывела свои вооруженные силы с территории Нагорного Карабаха еще в августе 2021 года, при этом Пашинян заявил, что не понимает, о выводе каких армянских частей с территории НКР идет речь в договоренностях с Азербайджаном.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана подтвердили прекращение огня 20 сентября.

20 сентября сообщалось, что власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. С территории Нагорного Карабаха будут выведены оставшиеся подразделения и военнослужащие ВС Армении.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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