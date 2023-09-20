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В Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран

Экс-министр юстиции Венгрии Варга: ЕС шантажирует страны с собственной политикой

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Olivier Matthys/AP

Бывший министр юстиции Венгрии Юдит Варга обвинила Европейский союз (ЕС) в шантаже стран, которые отходят от генеральной линии политики организации. Об этом она заявила в интервью газете El Debate.

«В отношении Венгрии существуют двойные стандарты из-за сильного национального консервативного правительства, у которого есть твердое видение по действительно важным вопросам. <…> Мы европейцы, но с другим мнением, и в ЕС шантажируют тех, кто не следует основной линии», — отметила Варга.

По ее словам, Венгрия также не должна расплачиваться с последствиями миграционной политики других стран ЕС, которые исходили из принципа «открытых дверей». В Венгрии хотят предотвратить превращение Европы в мусульманский континент и готовы остановить потоки мигрантов, заявила Варга.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал о двойных стандартах в Евросоюзе из-за того, что в ЕС по-разному относятся к одним и тем же действиям со стороны стран Западной и Центральной Европы.

Ранее Венгрия заявила, что в мире ожидают изменения позиции ЕС по Украине.

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