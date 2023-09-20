Памфилова допустила важное изменение в процедуре президентских выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает возможным провести многодневное голосование на выборах в 2024 году, сообщает ТАСС.

«Может. Потому что мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование, была пандемия», — заявила Памфилова.

Она добавила, что избирательная система способна к динамичному изменению с течением времени и появлением новых технологий.

Очередные президентские выборы в России, предположительно, пройдут 17 марта 2024 года — окончательная дата будет утверждена в период с 8 по 18 декабря 2023 года.

Ранее художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер Владимир Машков заявил, что готов принять предложение быть доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году.

Владимир Путин пока не делал заявлений по поводу возможного участия в выборах.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.