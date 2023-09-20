Кремль оценил визит Ким Чен Ына в Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел насыщенно, высокопоставленный гость ознакомился со множеством важных объектов.

По словам представителя Кремля, президентская часть визита прошла довольно конструктивно.

«Состоялось подробное обсуждение перспектив развития двусторонних отношений, сверка часов по тем областям, которые представляют взаимный интерес», — сказал он.

Песков подчеркнул, что у Ким Чен Ына была возможность ознакомиться с объектами Вооруженных сил Российской Федерации, Военно-промышленного комплекса (ВПК) и гражданского авиастроения. Пресс-секретарь президента отметил, что на основании увиденного лидер Северной Кореи смог сформулировать предложения по сотрудничеству с РФ, которые интересны Пхеньяну.

Песков также сообщил, что ответный визит главы российского государства Владимира Путина в Северную Корею готовится в октябре.

«Мы намерены развивать отношения во всех возможных областях», — подытожил он.

До этого Дмитрий Песков отказался называть сенсационным приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ, в частности в Хабаровский край.

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.