В Германии раскрыли большую иллюзию в отношении КНР

Директор азиатской программы Европейского совета по международным отношениям и китаевед Янка Эртель заявила, что самой большой иллюзией в отношении КНР является представление, что Пекин может выступить посредником в урегулировании украинского кризиса. Об этом она заявила в интервью газете Tagesspiegel.

По ее словам, надо «очень странно» считывать знаки, чтобы поверить в то, что Китай готов оказать давление на Россию.

«Поддержка Москвы не только очевидна, но и весьма осознанна: государственные визиты на высшем уровне , постоянно растущая торговля , министерские визиты и совместные заявления... Мы недооцениваем тот факт, что Си Цзиньпин и Путин, похоже, убеждены, что рано или поздно война закончится в пользу России», — заявила эксперт.

Ранее газета Global Times писала, что Китай и Россия продолжат укреплять стратегическую координацию, несмотря на стигматизацию со стороны США.

До этого глава дипломатического ведомства КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Пекин готов и дальше сотрудничать с Москвой в рамках формирования многополярного мира. Как сказал китайский министр, оба государства стараются проводить независимую внешнюю политику. При этом взаимодействие Москвы и Пекина не направлено против третьих стран, подчеркнул он.

Главы МИД России и Китая также заявили о бесперспективности попыток урегулирования кризиса на Украине без учета интересов РФ.

Ранее Патрушев и Ван И обсудили военное сотрудничество России и Китая.