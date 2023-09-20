В Кремле ответили на вопрос, состоится ли телефонный разговор с Алиевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не планирует проводить телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Контакты продолжатся на рабочем уровне, при необходимости состоится разговор», — сказал он.

Также Дмитрий Песков заявил, что не владеет подробной информацией о том, что при посредничестве командования миротворческого контингента Российской Федерации, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.

20 сентября сообщалось, что власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев.

Как стало известно, стороны договорились о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха.

До этого непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.