Политолог объяснил интерес Лукашенко к Северной Корее

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести в встречу «на троих» с участием российского лидера Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына. Эксперт счел данную инициативу весьма рациональной.

«Если рассматривать Россию как единый военный лагерь, то можно обнаружить, что на одном его фланге оказывается Белоруссия, а на другом — Северная Корея. Это будут фланги нашей страны, нашего военного лагеря, развернутого против Запада», — сказал Перла.

По его мнению, совершенно естественно, что лидеры этих республик будут взаимодействовать и координировать свои усилия. Эксперт также отметил, что КНДР может поставлять Минску боеприпасы, если такая необходимость возникнет.

15 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. Основными темами диалога лидеров двух стран стали международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике.

Позже в этот же день Путин во время встречи с Лукашенко заявил, что отношения Москвы и Минска в сфере экономики развиваются стабильно и надежно. Также президент России рассказал белорусскому коллеге о встрече с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Лукашенко анонсировал появление у Белоруссии «серьезной ракеты».