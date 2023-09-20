В России заявили, что Украина растрачивает кредит поддержки стран Запада

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Украина постепенно растрачивает кредит поддержки, который ей выдали страны Запада в расчете на быстрый успех в противостоянии с Россией. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, «скандинавы и прибалты – оголтелые сторонники Киева, лоббировавшие прием Украины в НАТО», продолжают придерживаться позиций Брюсселя и Вашингтона, в то время как другие страны осознают, что их интересы не совпадают с требованиями Зеленского.

«Но чем южнее, тем хуже. Венгрия давно скептически относится к санкциям и поддержке Украины. Теперь вдруг Польша и Словакия осознали, что их интересы далеко не во всем совпадают с расчетами и требованиями Киева», — написал Пушков.

Парламентарий подчеркнул, что подобное развитие событий не означает отказа от общей линии поддержки, а фиксирует сдвиг в отношении к запросам из Киева.

До этого президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который тянет остальных на дно.

«Мы имеем дело с утопающим. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину... Это напоминает ситуацию между Польшей и Украиной», — заявил Дуда.

Ранее министр по делам Европейского союза Шимон Шинковский заявил, что Польша может прекратить поддерживать Украину.