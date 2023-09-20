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Премьер Японии захотел провести саммит с руководством КНДР

Премьер Японии Кисида заявил о стремлении нормализовать отношения с КНДР

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Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о стремлении нормализовать отношения с КНДР и провести саммит с руководством страны в любое время и без условий, сообщает РИА Новости.

«Политика Японии в отношении Северной Кореи не изменилась. Япония стремится к нормализации ее отношений с Северной Кореей путем всестороннего разрешения существующих вопросов, представляющих обеспокоенность, таких как тема похищенных (японцев. — ред.), вопрос вокруг ядерной и ракетной программ, а также разрешение неразрешенных вопросов прошлого», — заявил Кисида.

Он заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в любое время и без предварительных условий, призвав сделать это как можно скорее.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее, что пора перестать помогать Украине.

По мнению эксперта, РФ поможет КНДР развивать ракетный и ядерный потенциал, поделившись своими технологиями.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу передал Ким Чен Ыну меч ручной работы с драгоценными камнями и миниатюрами.

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