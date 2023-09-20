В Госдуме назвали слова Эрдогана по Крыму сигналом Западу

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не вернет Крым Украине и все претензии Киева на полуостров ущербны и тщетны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что Россия не уйдет из Крыма.

По мнению Белика, турецкий лидер озвучил вслух то, о чем давно говорят не только в политических кругах Запада, но даже в обычном обществе.

Парламентарий подчеркнул, что «никто не отдаст» ни Крым, ни другие четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, «за них будут биться и защищать то, что России положено по результатам референдумов».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.