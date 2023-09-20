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В Госдуме назвали слова Эрдогана по Крыму сигналом Западу

Депутат Госдумы Белик назвал заявление Эрдогана о Крыме сигналом Западу

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uma.gov.ru/Wikipedia

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не вернет Крым Украине и все претензии Киева на полуостров ущербны и тщетны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что Россия не уйдет из Крыма.

По мнению Белика, турецкий лидер озвучил вслух то, о чем давно говорят не только в политических кругах Запада, но даже в обычном обществе.

Парламентарий подчеркнул, что «никто не отдаст» ни Крым, ни другие четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, «за них будут биться и защищать то, что России положено по результатам референдумов».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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