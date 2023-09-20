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В США признали огромное влияние России и Китая в ООН

Newsweek: Россия и Китай обладают в ООН большим влиянием, чем США

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Россия и Китай обладают в ООН большим влиянием, чем Соединенные Штаты, которые постоянно пытаются продавить свою точку зрения в Генеральной Ассамблее организации, сообщает журнал Newsweek.

«Эксперты изучили данные голосований на ГА ООН и рассмотрели более 1500 случаев за период с 1991 по 2020 годы, когда Россия и Китай не соглашались с мнением США. Позиция этих двух стран преобладала в 86% случаев», — указано в исследовании журнала.

Россия и Китай имеют широкую поддержку среди стран Глобального Юга, а также в пользу Москвы и Пекина работает членство двух стран в БРИКС, ШОС и группе стран с развивающейся экономикой G-77.

Взаимодействие России и Китая позволяет им оказывать заметное влияние на внешнюю политику многих государств. При этом номинальные союзники США, в том числе по НАТО, в последнее время все меньше доверяют и меньше поддерживают Вашингтон.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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