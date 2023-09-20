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Президент Германии отказался принимать в страну любых беженцев

Штайнмайер заявил, что Германия исчерпала возможности по приему беженцев

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Kerstin Joensson/AP

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия исчерпала возможности по приему беженцев — в том числе украинских, сообщает газета Corriere della Sera.

«Мы переживаем чрезвычайную ситуацию из-за значительного притока мигрантов из таких стран, как Сирия, Афганистан, других восточных государств. Плюс к этому у нас к настоящему моменту более 1 млн беженцев с Украины. Поэтому Германия, как и Италия, на грани своих возможностей по приему мигрантов», — заявил Штайнмайер, комментируя миграционный кризис на итальянском острове Лампедуза.

Штайнмайер добавил, что в Германии было получено 162 тыс. запросов о предоставлении убежища только за первые шесть месяцев, что составляет треть от всех заявок в странах Евросоюза.

Ранее вице-премьер, председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил о требовании Польши к Европейскому Союзу отправлять нелегальных мигрантов на родину.

Ранее в Германии заявляли, что страна не справляется с потоком мигрантов.

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