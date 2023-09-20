Путин назвал Южную Осетию важным партнером России

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму к президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву по случаю Дня республики.

«Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально- экономического развития», — указано в обращении.

Кроме того, в телеграмме Путин назвал Южную Осетию партнером России, вместе с которым РФ стремится развивать выгодное двустороннее сотрудничество.

Ранее глава МИД Абхазии Ардзинба заявил об экономическом признании страны Белоруссией.

Большинство стран признают Абхазию частью Грузии, в то время как Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия считают их независимыми. Первоначальное признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии произошло после российско-грузинского конфликта в 2008 году.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».