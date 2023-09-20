Шуфрича сняли с поста руководителя комитета Рады

Обвиняемого в государственной измене депутата Нестора Шуфрича отстранили от должности председателя комитета по свободе слова Верховной рады, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

«Все же решили просто пока убрать Шуфрича с должности председателя комитета по свободе слова <...> Без ликвидации комитета. Вместо него сейчас и.о. председателя комитета свободы слова будет Евгений Брагар (заместитель сейчас)», — пишет Железняк в соцсетях.

При этом в комитете, помимо Брагара, остается только один депутат — Сергей Швец.

Ранее в Раде заявили о поиске механизмов отзыва депутата Нестора Шуфрича с поста главы комитета по свободе слова.

15 сентября Печерский районный суд Киева поместил на два месяца под стражу депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, который обвиняется в государственной измене. При этом ему не предоставили возможность внести залог.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич получил подозрение в госизмене.