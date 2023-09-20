Армения обратилась за помощью к Евросоюзу из-за ситуации в Карабахе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил в своем аккаунте в X (бывшая соцсеть Twitter), что на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Нью-Йорке призвал Европейский союз принять срочные меры на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

Дипломат подчеркнул, что намерения Азербайджана в регионе противоречат фундаментальным нормам международного права и в действительности же «направлены на лишение жителей Нагорного Карабаха их родины».

«Международные партнеры, включая ЕС, должны принять срочные меры для предотвращения этого», — подчеркнул Мирзоян.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В свою очередь в Министерстве обороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обвинил Россию в невыполнении обязательств по защите Нагорного Карабаха.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.