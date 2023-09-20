Австралия поддержит иск Украины против РФ в Международном суде

Австралия примкнет к группе государств, поддерживающих иск Украины против России в Международном суде ООН, заявила глава Министерства иностранных дел страны Пенни Вонг. Она отметила, что Австралия присоединится к 31 государству, поддерживающему Украину в этом деле. Об этом пишет ТАСС.

Генеральный солиситор Стивен Донахью выступит от имени Австралийского Содружества на этапе предварительного рассмотрения иска Украины, в котором говорится о нарушении Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Украина подала иск в Международный суд ООН 26 февраля 2022 года, заявляя о нарушении Россией Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Киев отвергает геноцид в Донбассе, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и проведения специальной военной операции. Украина требует, чтобы суд признал, что Россия не имеет законных оснований для своих действий на Украине.

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Россия оспаривает правомочность суда рассматривать этот иск. Они утверждают, что Украина манипулирует фактами, пытаясь доказать отсутствие геноцида в Донбассе. Киев стремится получить решение суда, которое подтвердит неправомерность действий России и признание независимости ДНР и ЛНР.

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