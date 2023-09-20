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Шольц высказался о боевых действиях в Нагорном Карабахе

Шольц на Генассамблее ООН призвал к прекращению боевых действий в Карабахе

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Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на Генассамблее ООН заявил, что необходимо прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«Мои мысли с народом Нагорного Карабаха. В то время, как мы говорим, возобновившиеся боевые действия, ведущие к тупику, должны быть прекращены», — сказал Шольц.

Ранее Госдеп США сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном заявил о готовности прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.

В разговоре с Пашиняном Блинкен подчеркнул, что США призывают Баку к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к диалогу.

МИД России ранее призвал остановить «кровопролитие» в Карабахе. Как сообщали в Армении, экстренное заседание СБ ООН по Нагорному Карабаху состоится 21 сентября.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

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