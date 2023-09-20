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Великобритания заявила о поддержке расширения состава СБ ООН

Великобритания поддерживает расширения состава СБ ООН

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Global Look Press

В своем выступлении в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил о поддержке увеличения числа членов Совета Безопасности ООН. Он отметил, что Великобритания поддерживает включение Индии, Бразилии, Германии и Японии в состав постоянных членов СБ ООН. Также он подчеркнул, что Африка заслуживает более сильного представительства на мировой арене. Об этом пишет ТАСС.

В настоящее время Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов - России, Великобритании, Китая, США и Франции, каждый из которых обладает правом вето. Десять непостоянных членов совета избираются на основе географического принципа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерении России поддержать расширение СБ ООН путем представительства Африки, Азии и Латинской Америки. Он особо выделил Индию и Бразилию как достойных кандидатов на постоянное членство в Совете Безопасности ООН при обязательном представительстве Африки.

Ранее в ходе пленарного заседания 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом к реформированию Совета Безопасности организации, включая в его работу развивающиеся страны.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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