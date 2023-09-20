Госдеп сообщил о готовности Алиева к прекращению боев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил о готовности прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-релизе Госдепартамента.

«Госсекретарь подчеркнул, что <…> стороны должны возобновить диалог для урегулирования сохраняющихся разногласий», — уточнили в Госдепе.

В разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Блинкен подчеркнул, что США призывают Баку к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к диалогу. По словам госсекретаря, американские власти полностью поддерживают суверенитет, независимость, а также территориальную целостность Армении.

20 сентября стало известно, что российские миротворцы продолжат работать в Нагорном Карабахе, чтобы вернуть регион к миру. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.