МИД Ирана заявил, что считает Нагорный Карабах частью Азербайджана

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран считает Нагорных Карабах частью Азербайджана, но призывает решать все проблемы с помощью диалога. Об этом сообщает Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.

По словам Канани Чафи, Иран выражает обеспокоенность эскалацией конфликтов в регионе и призывает к соблюдению всеми сторонами положений соглашения о прекращении огня и разрешению вопросов путем диалога.

При этом Иран придерживается принципиальной позиции о принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. В то же время, заявил Канани Чафи, проблемы Нагорного Карабаха, включая права и безопасность его жителей, должны решаться с помощью диалога.

Официальный представитель МИД Ирана подтвердил готовность Исламской Республики способствовать мирному разрешению споров в регионе и провести с этой целью встречу в формате «3+3».

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в котором призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.