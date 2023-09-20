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МИД Ирана заявил, что считает Нагорный Карабах частью Азербайджана

Иранский МИД заявил, что Тегеран считает Нагорный Карабах частью Азербайджана

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Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран считает Нагорных Карабах частью Азербайджана, но призывает решать все проблемы с помощью диалога. Об этом сообщает Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.

По словам Канани Чафи, Иран выражает обеспокоенность эскалацией конфликтов в регионе и призывает к соблюдению всеми сторонами положений соглашения о прекращении огня и разрешению вопросов путем диалога.

При этом Иран придерживается принципиальной позиции о принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. В то же время, заявил Канани Чафи, проблемы Нагорного Карабаха, включая права и безопасность его жителей, должны решаться с помощью диалога.

Официальный представитель МИД Ирана подтвердил готовность Исламской Республики способствовать мирному разрешению споров в регионе и провести с этой целью встречу в формате «3+3».

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в котором призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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