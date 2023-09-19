Блинкен не ответил на вопрос о возможности встречи с Лавровым в ООН

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не дал ответа на вопрос о возможности его встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с представителями РФ, в том числе министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен поздоровался с корреспондентом агентства, однако на заданный вопрос о возможности подобных контактов, по существу, ничего не ответил.

Ранее российские и американские представители заявляли, что проведение встреч не планируется. 20 сентября Лавров и Блинкен, скорее всего, примут участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине. В заседании будет участвовать и президент Украины Владимир Зеленский.

До этого сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых обсудил черноморскую зерновую инициативу. Разговор состоялся в преддверии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также в ходе разговора поднимались темы конфликта на Украине и ситуации с безопасностью на Гаити.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.