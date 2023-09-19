Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блинкен не ответил на вопрос о возможности встречи с Лавровым в ООН

Блинкен не захотел говорить о возможности встречи в ООН с Лавровым

close
100%
Reuters/РИА Новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не дал ответа на вопрос о возможности его встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с представителями РФ, в том числе министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен поздоровался с корреспондентом агентства, однако на заданный вопрос о возможности подобных контактов, по существу, ничего не ответил.

Ранее российские и американские представители заявляли, что проведение встреч не планируется. 20 сентября Лавров и Блинкен, скорее всего, примут участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине. В заседании будет участвовать и президент Украины Владимир Зеленский.

До этого сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых обсудил черноморскую зерновую инициативу. Разговор состоялся в преддверии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также в ходе разговора поднимались темы конфликта на Украине и ситуации с безопасностью на Гаити.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях