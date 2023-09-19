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В посольстве России заявили об отсутствии агрессии к россиянам на фоне протестов в Ереване

Посол Гучков: на фоне протестов в Ереване выраженной агрессии к россиянам нет

Ситуация в Ереване остается напряженной, однако агрессии к гражданам России со стороны участников протестов нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Армении Александр Гучков в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Ситуация остается достаточно напряженной, но, справедливости ради, стоит отметить, что какой-то неприкрытой, выраженной агрессии пока не заметно со стороны протестующих», — сказал посол.

Кроме того, Гучков подчеркнул, что Армения остается дружественной страной для России.

19 сентября в Следственном комитете Армении заявляли о задержанных в результате столкновений протестующих с полицией у здания правительства в Ереване.

В этот же день стало известно, что в Ереване участники акции протеста пытаются прорвать полицейский кордон вокруг здания правительства.

Также сообщалось, что у здания посольства России в Ереване начались стычки между протестующими и представителями правоохранительных органов. Уточнялось, что порядка сотни протестующих призывали Москву принять меры для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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