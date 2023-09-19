Посольство России направило ноту в МИД Армении

Здание посольства Российской Федерации в Ереване полностью заблокировано участниками акции протеста, дипмиссия направила ноту в Министерство иностранных Армении с целью принятия мер. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу посольства.

«Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью», — сказано в сообщении.

Как указали в посольстве, нормальная работа диппредставительства по-прежнему невозможна.

«Находимся в контакте с компетентными органами Республики Армения. Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ереване участники акции протеста пытаются прорвать полицейский кордон вокруг здания армянского правительства.

Во вторник жители Еревана вышли на акцию протеста к зданию правительства. Они требуют требуют от властей отказаться от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана, а от армянского премьер-министра Никола Пашиняна — уйти в отставку.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.