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Генсек НАТО не смог спрогнозировать сроки завершения конфликта на Украине

Столтенберг заявил, что не может сказать, когда завершится конфликт на Украине

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может спрогнозировать сроки завершения украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, передает ТАСС.

«Никто не знает, как долго эта война продлится, но мы видели, что Украина способна добиваться прогресса — не в последнюю очередь за счет помощи со стороны международного сообщества», — сказал он.

Кроме того, генсек НАТО считает, что Украина со временем станет членом Североатлантического альянса.

19 сентября президент США Джо Байден, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявлял, что единственным препятствием мирному решению конфликта на Украине являются действия России.

До этого заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявлял, что руководство НАТО на сегодняшний день не видит политических возможностей для мирного урегулирования конфликта на Украине.

17 сентября генеральный секретарь НАТО призвал международное сообщество подготовиться к «долгому конфликту» на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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