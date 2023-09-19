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Вучич оценил возможность встречи с российской делегацией в Нью-Йорке

Вучич заявил о возможной встрече с делегацией РФ на полях Генассамблеи ООН

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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что российская и сербские делегации могут встретиться на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента Сербии, он до конца не уверен в том, что это произойдет, но подобное может случиться.

Таким образом он ответил на вопрос о том, планируется ли проведение встречи с российской делегацией на полях Генассамблеи ООН.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европейский союз (ЕС), который в ускоренном порядке инициировал процесс принятия Киева в организацию, демонстрирует стране поддержку, которой никогда не пользовались Балканы.

Он подчеркнул, что способность ЕС принимать в состав новые государства ухудшилась. По мнению Вучича, ЕС разделился на государства-доноры и страны, которые берут у них деньги. 

Президент Сербии также отметил, что задержка вступления Белграда в Евросоюз не соответствует реальному положению вещей в стране.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

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