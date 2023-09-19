В Баку назвали условия переговоров с властями Армении в Карабахе

Власти Азербайджана выразили готовность говорить с армянской стороной в Карабахе лишь после их капитуляции. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на помощника азербайджанского лидера по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева.

»Баку будет готов к переговорам с карабахскими армянами только после того, как они поднимут белый флаг и разоружатся», — сказал он.

Гаджиев также добавил, что у Азербайджана нет военных целей в соседней Армении и он собирается закрыть «главу вражды и конфронтации».

19 сентября Баку объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В этот же день сообщалось, что азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения в Нагорном Карабахе в нескольких местах.

Министерство иностранных дел Турции заявляло, что контртеррористическая операция Азербайджана в Нагорном Карабахе является вынужденной мерой Баку.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.