Президент ЮАР рассказал о переговорах с Зеленским на полях Генассамблеи ООН

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на полях Генассамблеи ООН обсудил с Владимиром Зеленским шаги по мирной инициативе и возможность восстановления зерновой сделки. Об этом он сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Сегодня утром я встретился с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги по мирной инициативе, обмену военнопленными, возвращению детей и возобновлению зерновой сделки», — сказано в сообщении.

19 сентября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявлял, что продолжит добиваться восстановления зерновой сделки.

В этот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что не видит возможности достижения договоренности по зерновой сделке с Россией, поскольку в Москве «этого не хотят».

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщала, что глава Украины Владимир Зеленский направляется в США просить у Запада денег и новое оружие.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.