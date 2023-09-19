Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент ЮАР рассказал о переговорах с Зеленским на полях Генассамблеи ООН

Президент ЮАР обсудил с Зеленским мирную инициативу по Украине и зерновую сделку

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на полях Генассамблеи ООН обсудил с Владимиром Зеленским шаги по мирной инициативе и возможность восстановления зерновой сделки. Об этом он сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Сегодня утром я встретился с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги по мирной инициативе, обмену военнопленными, возвращению детей и возобновлению зерновой сделки», — сказано в сообщении.

19 сентября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявлял, что продолжит добиваться восстановления зерновой сделки.

В этот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что не видит возможности достижения договоренности по зерновой сделке с Россией, поскольку в Москве «этого не хотят».

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщала, что глава Украины Владимир Зеленский направляется в США просить у Запада денег и новое оружие.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях